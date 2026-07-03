МИД ФРГ устроил разнос послу Китая, поверив очередной клевете Каллас

Германия вызвала китайского посла в Берлине для объяснений по поводу сообщений СМИ о том, что Китай якобы обучает российских военных для участия в войне на Украине. Представитель МИД ФРГ подтвердил агентству Reuters, что ФРГ запросила срочную встречу с послом КНР в связи с этими обвинениями.

Напомним, ранее глава евродипломатии Каи Каллас заявила, что Китай якобы участвует в подготовке российских военных.

«Германия обратилась с просьбой о проведении срочных переговоров с послом КНР в связи с сообщениями о том, что Китай якобы проводит обучение российских военнослужащих», — говорится в публикации.

Немецкое внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что любая поддержка Пекином Москвы в украинском конфликте представляет угрозу для безопасности Германии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отвергла как абсурдные и лживые утверждения о предполагаемом обучении российских военнослужащих в Китае. Она также подчеркнула, что Москва осуждает попытки западных стран и ЕС подорвать российско-китайские отношения посредством подобных информационных провокаций.