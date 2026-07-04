Суд в КНР обязал компанию Molly Tea выплатить Louis Vuitton $1,5 млн

Народный суд средней ступени города Сучжоу удовлетворил иск французского бренда Louis Vuitton Malletier к китайскому производителю чайных напитков Molly Tea. Компания из Шэньчжэня и её магазин в экономической зоне развития Учжун признаны нарушившими исключительные права на семь зарегистрированных товарных знаков, принадлежащих французской корпорации.

Суд обязал Molly Tea выплатить компенсацию в размере 10,3 миллиона юаней, что эквивалентно примерно 1,5 миллиона долларов. При этом сумма включает 10 миллионов юаней в качестве возмещения экономических потерь и 300 тысяч юаней судебных издержек. На магазин также наложен штраф до 100 тысяч юаней.

Поводом для судебного разбирательства, инициированного Louis Vuitton ещё в мае 2025 года, послужило визуальное сходство между эмблемой китайской компании — четырёхлепестковым цветком — и культовым монограмным узором французского дома. Кроме того, суд обязал нарушителя опубликовать публичное разъяснение по вопросу использования товарного знака.

Ранее Life.ru писал, что в России французский модный дом Louis Vuitton оставил за собой лишь один магазин, находящийся в Москве на Большой Дмитровке. Компания закрыла свои магазины в России ещё в 2022 году после начала спецоперации. Окончательно остановил работу один из филиалов фирмы в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте. У компании там была аренда на тысячу квадратных метров. Также Louis Vuitton отказался от торговли в ГУМ и ЦУМ в столице, а затем закрылись точки в Петербурге и Сочи.