ВС РФ отодвинули линию фронта от окраин Красноармейска на 8,5 км

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что линия боевого соприкосновения на участке у Красноармейска отодвинута от окраин города на 8,5 километра.

По его словам, в июне подразделения 3-й армии в ходе продвижения в направлении Славянска и Краматорска установили контроль над четырьмя населёнными пунктами. Отмечается, что активные боевые действия продолжаются в полосе ответственности группировки «Центр», где сохраняется интенсивность столкновений.

Ранее группировка войск «Юг» продолжила наступление и освободила 23 населённых пункта, в том числе из них взяли четыре в июне месяце. Это такие населённые пункты, как Рай-Александровка, Пискуновка, Юрковка и Малиновка.