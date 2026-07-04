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4 июля, 00:06

ВС РФ отодвинули линию фронта от окраин Красноармейска на 8,5 км

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что линия боевого соприкосновения на участке у Красноармейска отодвинута от окраин города на 8,5 километра.

По его словам, в июне подразделения 3-й армии в ходе продвижения в направлении Славянска и Краматорска установили контроль над четырьмя населёнными пунктами. Отмечается, что активные боевые действия продолжаются в полосе ответственности группировки «Центр», где сохраняется интенсивность столкновений.

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Ранее группировка войск «Юг» продолжила наступление и освободила 23 населённых пункта, в том числе из них взяли четыре в июне месяце. Это такие населённые пункты, как Рай-Александровка, Пискуновка, Юрковка и Малиновка.

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