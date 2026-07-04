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3 июля, 23:01

Путин поручил рассмотреть присвоение генеральского звания Александру Картавкину

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин во время встречи с начальником Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерием Герасимовым поднял вопрос о присвоении генеральского звания командиру 6-й мотострелковой дивизии полковнику Александру Картавкину.

Поводом стал доклад Картавкина о действиях подразделений в боях за Константиновку. После его выступления глава государства обратил внимание на расхождение между должностью и текущим званием офицера. По словам президента, Картавкин уже длительное время командует дивизией, однако остаётся полковником, когда как командир 4-й мотострелковой бригады Антон Грунис имеет звание генерал-майора.

Путин предложил Герасимову рассмотреть вопрос приведения статуса офицера в соответствие с уровнем занимаемой должности. Начальник Генштаба сообщил, что предложения по присвоению новых званий будут подготовлены и внесены в установленном порядке. Отдельно президент отметил результаты работы подразделений под командованием Картавкина, назвав их высокими по итогам боевых действий.

Путин поблагодарил освобождавших Константиновку военных за героизм
Путин поблагодарил освобождавших Константиновку военных за героизм

Ранее Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединённой группировки войск поздравил военнослужащих с результатами в зоне специальной военной операции. Он заявил, что «везёт тому, кто везёт». Глава государства заслушал доклад командира 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майора Антона Груниса. Обращаясь к офицеру, президент отметил действия его подразделения.

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