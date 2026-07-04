ОМОН провёл рейд в гей-клубе* Cabaret в Санкт-Петербурге
Сотрудники ОМОН провели оперативные мероприятия в одном из крупнейших гей-клубов* России — Cabaret в Санкт-Петербурге на улице Разъезжей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В заведении проходят проверочные мероприятия. Силовики устанавливают возраст и личности посетителей и сотрудников, проверяют их на причастность к пропаганде ЛГБТ* и ищут наркотические средства. Также проверяется информация о возможном посещении клуба людьми, заражёнными оспой обезьян, случаи которой ранее фиксировали в Санкт-Петербурге. Данных о задержаниях и изъятиях на данный момент нет.
Ранее Центральный районный суд Оренбурга вынес первый в России приговор по уголовному делу об организации и участии в деятельности движения ЛГБТ*. Фигурантами стали владелец, администратор и арт-директор бара Pose. Суд признал всех троих виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 лет 3 месяцев до 7 лет с отбыванием в колонии общего режима. С владельца заведения также взыскали более 1 миллиона рублей, полученных, по версии суда, в результате преступной деятельности. В пресс-службе суда подчеркнули, что это первое уголовное дело в России по данной статье.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
Обложка © Telegram / SHOT