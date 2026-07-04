Европейские государства и страны G7 осознают неизбежность поражения Украины на поле боя. Такое мнение в беседе с газетой «Известия» выразила политолог Инна Литвиненко.

По оценке эксперта, европейские лидеры предпринимают попытки предоставить Киеву «передышку» и настаивают на перемирии на фоне продолжающегося наступления российских войск по всей линии фронта. Литвиненко отметила, что подобные инициативы связаны также с необходимостью оправдывать действия перед собственным электоратом. Политолог добавила, что значительные средства из бюджетов европейских стран, направленные на поддержку Украины, «оседают в карманах киевского режима и в карманах киевских коррупционеров».

«Но ситуацию это не спасёт. Европейские лидеры тем самым оправдывают свои действия в лице своего электората», — сказала политолог.

Тем временем, потери украинских войск на Купянском направлении в Харьковской области с 10 мая составили около 2,5 тысячи военнослужащих. Среди потерь — более 550 военнослужащих морской пехоты. Также ликвидированы 772 единицы вооружения и военной техники.