Кадыров сообщил о передаче Чечнёй 34 автомобилей УАЗ в зону спецоперации

Чеченская Республика передала в зону спецоперации 34 автомобиля УАЗ СГР, закупленных региональным общественным фондом. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

«На передовую направлены 34 автомобиля УАЗ СГР. Они хорошо зарекомендовали себя при выполнении самых разных боевых и специальных задач. Такая помощь является одной из важнейших составляющих нашей работы по поддержке военнослужащих», — говорится в заявлении.

По его словам, техника уже направлена подразделениям, действующим на линии выполнения боевых задач. Речь идёт о машинах, которые используются в условиях повышенной нагрузки и сложной проходимости. УАЗ СГР применяется для транспортировки личного состава, подвоза боекомплектов, продовольствия и медицинских грузов.

Ранее Кадыров заявил, что в зоне специальной военной операции взяли в плен двух граждан Колумбии. По словам руководителя региона, список военнопленных продолжает пополняться. На этот раз к российским бойцам попали сразу двое колумбийцев, решивших «испытать судьбу вдали от родной страны». Их истории практически не отличаются от рассказов солдат ВСУ, взятых в плен ранее.