Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки нанесли потери украинским формированиям, составившие до 70 военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.

В ходе активных боевых действий в Запорожской области российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад противника в районах Запорожья и Орехово. За сутки уничтожены боевая бронированная машина, десять автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что потери украинских войск на Купянском направлении в Харьковской области с 10 мая составили около 2,5 тысячи военнослужащих. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов. По его словам, среди потерь — более 550 военнослужащих морской пехоты, также ликвидированы 772 единицы вооружения и военной техники.