В Пермском крае отменили введённый ранее режим ракетной опасности

В Пермском крае на непродолжительное время вводили режим ракетной опасности. Позже власти сообщили об отмене тревоги. О введении режима ракетной опасности сообщило Министерство территориальной безопасности региона.

После объявления тревоги все экстренные и оперативные службы региона были приведены в состояние полной готовности. Спустя час ведомство выпустило новое сообщение, в котором заявило об отмене режима ракетной опасности.

Ранее режим ракетной опасности объявляли в Татарстане. После получения сигнала в республике включили сирены, а жителей призвали соблюдать меры безопасности. На время действия тревоги аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы приостановили приём и отправку рейсов.