4 июля ракетную опасность объявили в Татарстане, сработали сирены

Режим ракетной опасности ввели в Татарстане, в республике сработали сирены. Об этом в 02:11 предупредило МЧС региона.

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно прекратили приём рейсов. Режим опасности действовал чуть более двух часов. На данный момент угроза снята, аэропорты возобновили работу. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим «Ракетная опасность». Необходимо принять меры безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что режим ракетной опасности вводили в Волгоградской, Ульяновской, Самарской и Липецкой областях. В большинстве регионов угроза действовала от одного до нескольких часов, после чего её отменяли. Аэропорты в этих субъектах временно приостанавливали работу. Информации о пострадавших и разрушениях в результате предполагаемых атак не поступало.