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4 июля, 04:00

На территории Самарской области объявляли ракетную опасность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Режим ракетной опасности был введён на территории Самарской области. Об этом в своём канале на платформе «Макс» сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Внимание. Ракетная опасность в Самарской области», — написал Федорищев. В 03:37 режим был снят.

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Ранее сообщалось, что расчёты противовоздушной обороны сбили ракету на территории Удмуртии. Глава республики Александр Бречалов сообщил, что Вооружённые силы Украины пытались атаковать одно из предприятий. По его данным, пострадавших и разрушений нет. На месте работали оперативные службы. Информация о типе ракеты не раскрывалась.

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Антон Голыбин
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