На территории Самарской области объявляли ракетную опасность

Режим ракетной опасности был введён на территории Самарской области. Об этом в своём канале на платформе «Макс» сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Внимание. Ракетная опасность в Самарской области», — написал Федорищев. В 03:37 режим был снят.

Ранее сообщалось, что расчёты противовоздушной обороны сбили ракету на территории Удмуртии. Глава республики Александр Бречалов сообщил, что Вооружённые силы Украины пытались атаковать одно из предприятий. По его данным, пострадавших и разрушений нет. На месте работали оперативные службы. Информация о типе ракеты не раскрывалась.