В Словакии стартовало голосование по референдуму о судьбе выплат Фицо

В Словакии открылись избирательные участки для голосования на референдуме, который затрагивает вопрос пожизненных выплат премьер-министру Роберту Фицо, а также возможное восстановление ряда правоохранительных структур. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

«Время проведения референдума с 07.00 (08.00 мск — прим. Life.ru) до 22.00 (23.00 мск — прим. Life.ru)», — говорится в сообщении.

В стране одновременно вынесены на обсуждение два вопроса: об отмене пожизненной ренты для бывших премьер-министров и о восстановлении специальной прокуратуры и национального агентства по борьбе с преступностью. Инициатором процедуры выступила внепарламентская партия Demokrati.

Поводом стали законодательные изменения, вступившие в силу летом 2024 года. Согласно им, экс-главы правительства, отработавшие минимум два срока, получают пожизненную ежемесячную выплату, сопоставимую с зарплатой депутата — свыше 4 тысяч евро. Под эти критерии в стране фактически подпадает только действующий премьер Роберт Фицо, который возглавляет правительство уже в третий раз.

Для признания референдума состоявшимся необходима явка более 50 процентов. При этом из девяти подобных голосований в истории Словакии успешным оказался лишь один — референдум о вступлении в Евросоюз в 2003 году. Всего в республике право голоса имеют более 4,3 миллиона граждан, для них открыто свыше 5,5 тысячи избирательных участков.

Ранее в Словакии опубликовали предварительные данные о возможной явке на референдуме, связанном с вопросом пожизненных выплат премьер-министру Роберту Фицо. Участие в голосовании планируют лишь 26,5% граждан страны. Большинство опрошенных — 73,5% — заявили, что не намерены посещать избирательные участки, что ставит под вопрос достижение необходимого порога явки для признания референдума состоявшимся.