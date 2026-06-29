Референдум о лишении Фицо пожизненных выплат может провалиться из-за низкой явки

Лишь 26,5% жителей Словакии собираются принять участие в референдуме о лишении премьера Роберта Фицо пожизненных выплат. Такие данные приводятся в исследовании социологического агентства Ipsos, проведённом по заказу издания Denník N.

Согласно опросу, явка окажется критически низкой. 73,5% респондентов заявили, что не планируют идти на участки. Этого недостаточно для признания юридической силы документа.

Аналитики допускают, что в реальности цифры могут быть ещё скромнее. На активность избирателей способны негативно повлиять сезон летних отпусков, погодные условия и довольно вялая информационная кампания вокруг голосования. Сведения о погрешности, сроках проведения и числе опрошенных агентство не раскрывает.

Сам референдум, инициированный оппозиционной непарламентской партией «Демократы», назначен на 4 июля. Помимо вопроса об отмене выплат для действующего премьера, гражданам предстоит высказаться о восстановлении специальной прокуратуры и национального агентства по борьбе с преступностью. Обе структуры были ранее упразднены кабинетом Фицо. Для признания итогов голосования порог явки должен превысить 50%.

В июле 2024 года в Словакии вступила в силу поправка. Согласно ей, бывшие премьер-министры и председатели парламента, отработавшие не менее двух сроков, получают право на пожизненную выплату в размере примерно 4 тысяч евро. На данный момент единственным политиком, кто подпадает под это правило, является именно Роберт Фицо. Именно этот факт и вызвал шквал критики со стороны оппозиции.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе растёт раздражение из-за визита словацкого премьера Роберта Фицо в Москву, и в Брюсселе уже обсуждают рычаги финансового воздействия на Братиславу. Чиновники обратили внимание на недоимку в словацком агентстве сельскохозяйственных платежей. Возникшая ситуация ставит под прямую угрозу выплаты местным фермерам, которые финансируются из союзного бюджета.