«Что не убивает, делает сильнее»: Фицо отметил годовщину покушения тренировкой с собакой

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо устроил пробежку, отжимания и заплыв в озере, отметив таким образом вторую годовщину покушения на свою жизнь. Видео с тренировкой он выложил в своих соцсетях.

Видео © Х /Robert Fico

На кадрах вместе с политиком всё время мелькает его собака. Подписчики Фицо не могли не отметить его прекрасную физическую форму.

«Помните: что не убивает, то делает нас сильнее. Хорошего дня!» — написал политик под видео.