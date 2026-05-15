15 мая, 13:43

«Что не убивает, делает сильнее»: Фицо отметил годовщину покушения тренировкой с собакой

Премьер Словакии Фицо в годовщину покушения на него показал видео с тренировки.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо устроил пробежку, отжимания и заплыв в озере, отметив таким образом вторую годовщину покушения на свою жизнь. Видео с тренировкой он выложил в своих соцсетях.

На кадрах вместе с политиком всё время мелькает его собака. Подписчики Фицо не могли не отметить его прекрасную физическую форму.

«Помните: что не убивает, то делает нас сильнее. Хорошего дня!» — написал политик под видео.

Два года назад прямо у здания правительства в Фицо выстрелил 73-летний писатель Юрай Цинтула. Пули попали в руку, грудь и живот. Врачи тогда боролись за его жизнь и оценивали состояние как крайне тяжёлое. Позже появились фотографии костюма Фицо с пятнами крови и дырками от пуль. После череды операций премьер вернулся к работе к середине лета. Через несколько месяцев, в октябре, Фицо заявил о предотвращённом повторном покушении — и связал его со своей позицией по Украине. Цинтулу приговорили к 21 году тюрьмы.

Юлия Сафиулина
