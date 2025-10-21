Сектор Газа
Регион
21 октября, 09:16

Суд вынес приговор по делу о покушении на Фицо

Обложка © ТАСС / AP

Суд в Словакии приговорил писателя Юрая Цинтулу к 21 году тюрьмы за покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом сообщило агентство Reuters.

Цинтула был признан виновным не только в покушении, но и в терроризме.

Премьер Словакии Фицо заявил, что прощает стрелявшего в него писателя Цинтулу

Напомним, покушение на Фицо произошло 15 мая 2024 года. В премьер-министра Словакии несколько раз прямо на улице выстрелил 72-летний писатель Юрай Цинтула, он попытался скрыться, но его быстро задержали. Фицо в результате пережил несколько серьёзных операций и восстановился после покушения.

Александра Вишнякова
    avatar