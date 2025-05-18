Стало известно о третьей операции Фицо после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенёс три операции после покушения на него в мае прошлого года. Об этом сообщил министр обороны страны Роберт Калиняк в эфире телеканала STVR.

«Состояние Роберта Фицо было очень серьёзным, ведь он перенёс три операции. Мы рассказали только про две», — заявил Калиняк.

Он также подчеркнул, что все три операции прошли успешно. О последнем хирургическом вмешательстве не сообщалось до тех пор, пока не стало ясно, что оно завершилась без осложнений.