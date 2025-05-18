Стало известно о третьей операции Фицо после покушения
Министр обороны Словакии Калиняк: Фицо перенёс три операции после покушения
Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / Роман Наумов
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенёс три операции после покушения на него в мае прошлого года. Об этом сообщил министр обороны страны Роберт Калиняк в эфире телеканала STVR.
«Состояние Роберта Фицо было очень серьёзным, ведь он перенёс три операции. Мы рассказали только про две», — заявил Калиняк.
Он также подчеркнул, что все три операции прошли успешно. О последнем хирургическом вмешательстве не сообщалось до тех пор, пока не стало ясно, что оно завершилась без осложнений.
Напомним, 15 мая 2024 года, после выездного заседания правительства в Гандлове, было совершено покушение на Роберта Фицо, известного своей критикой поставок оружия Украине и её вступления в НАТО. Словацкий премьер получил несколько огнестрельных ранений. Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула. Следствие установило, что мотивом преступления стала политическая позиция Цинтулы, который выражал несогласие с политикой правительства, включая прекращение военной помощи Украине. Изначальное обвинение в покушении на убийство было впоследствии переквалифицировано в террористический акт. Мужчине грозит пожизненное заключение.