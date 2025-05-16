Мужчину с флагом Украины в Словакии обвинили в подстрекательстве к убийству Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © Life.ru
Словацкая полиция предъявила обвинение мужчине, который обернулся в украинский флаг и держал в руках топор. Он заявил, что «в гроб премьер-министра страны Роберта Фицо забит последний гвоздь». О предъявленных обвинениях сообщил министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток.
«Доказательством того, что полиция принимает меры, является обвинение этого человека в подстрекательстве. За такой же проступок обвинение было предъявлено ещё одному человеку, что подтверждает нулевую терпимость в отношении проявлений ненависти», — написал в соцсетях глава МВД Словакии.
Как сообщал Life.ru, Роберт Фицо сделал резкое заявление накануне годовщины покушения на свою жизнь. В ходе пресс-конференции он отметил, что оппозиционные силы в стране стали даже более агрессивными, чем до его попытки убийства, которая произошла 15 мая 2024 года.