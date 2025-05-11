Фицо заявил, что после покушения на него оппозиция Словакии стала агрессивнее

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии, сделал резкое заявление накануне годовщины покушения на свою жизнь. В ходе воскресной пресс-конференции политик заявил, что оппозиционные силы в стране стали даже более агрессивными, чем до попытки убить его, состоявшейся 15 мая 2024 года.

«Мы не можем проигнорировать эту дату, поэтому 15 мая будут разные мероприятия, которые будут касаться произошедших год назад событий и, прежде всего, того, какой урок был вынесен и изменилось ли что-то в поведении оппозиции. Сейчас я могу констатировать, что их агрессивность ещё больше, чем была перед 15 мая [2024 года]», — сказал словацкий лидер.