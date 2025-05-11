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Регион
11 мая, 09:25

Фицо отреагировал на публичный обмен Путина и Зеленского мнениями по переговорам

Фицо уличил Запад в нежелании завершать украинский конфликт после призыва Путина

Обложка © ТАСС / MARTIN DIVISEK

Обложка © ТАСС / MARTIN DIVISEK

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что многие западные страны заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, что, по его мнению, объясняет их нежелание поддерживать прямые переговоры между Москвой и Киевом.

«Многим западным странам чрезвычайно важно, чтобы эта война продолжалась дальше», — сказал Фицо журналистам на пресс-конференции в воскресенье.

Фицо подчеркнул, что решение о переговорах должно быть принято Украиной и Россией, если они сами в этом заинтересованы, напомнив, что Запад уже срывал мирные переговоры в 2022 году.

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Напомним, что в ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Песков назвал предложение крайне важным. Владимир Зеленский у себя в соцсетях ответил Путину, что его страна готова к мирным переговорам, но после полного прекращения огня с 12 мая.

Анастасия Никонорова
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