Фицо отреагировал на публичный обмен Путина и Зеленского мнениями по переговорам

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что многие западные страны заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, что, по его мнению, объясняет их нежелание поддерживать прямые переговоры между Москвой и Киевом.

«Многим западным странам чрезвычайно важно, чтобы эта война продолжалась дальше», — сказал Фицо журналистам на пресс-конференции в воскресенье.