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Регион
11 мая, 07:37

Политолог объяснил, почему Киев откажется от прямых переговоров с Россией в Стамбуле

Эксперт Марков: Киев не устраивает стамбульский формат из-за демилитаризации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Киев ответит отказом на предложение президента РФ Владимира Путина провести прямые переговоры в Турции. Украина продолжит требовать 30-дневного перемирия. Дело в том, что стамбульские договорённости для них неприемлемы, заявил политолог Сергей Марков у себя в телеграм-канале.

По словам эксперта, данный проект соглашений выгоден для России, ведь в нём прописан важный для неё момент — демилитаризация Украины. Они предполагают установить лимит на численность украинских ВС, а также на тяжёлое вооружение армии и размещение подразделений.

«А партия войны в Европе и украинский режим этот принцип отрицают вообще», — отметил он.

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Напомним, что Владимир Путин призвал Украину вернуться к прямым переговорам с Россией в Стамбуле уже 15 мая. Российский лидер предложил провести их без предварительных условий. В США считают, что такой манёвр затмевает вопрос о введении 30-дневного перемирия, который проталкивает «коалиция желающих».

Владимир Озеров
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