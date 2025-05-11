Политолог объяснил, почему Киев откажется от прямых переговоров с Россией в Стамбуле

Киев ответит отказом на предложение президента РФ Владимира Путина провести прямые переговоры в Турции. Украина продолжит требовать 30-дневного перемирия. Дело в том, что стамбульские договорённости для них неприемлемы, заявил политолог Сергей Марков у себя в телеграм-канале.

По словам эксперта, данный проект соглашений выгоден для России, ведь в нём прописан важный для неё момент — демилитаризация Украины. Они предполагают установить лимит на численность украинских ВС, а также на тяжёлое вооружение армии и размещение подразделений.