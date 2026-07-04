Мощная магнитная буря уровня G3 накрыла Землю — она третья по силе в 2026 году

На Земле началась мощная магнитная буря уровня G3. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Учёные отметили, что шторм начался с опозданием на сутки — хотя прогноз делали ещё два дня назад. По силе это третье крупное событие в этом году. Впереди только январская буря уровня G4.67 и мартовский шторм G3. С последним текущий геомагнитный удар пока сопоставим по силе, но уступает по продолжительности.

«Поле Земли почти 24 часа держалось под давлением выбросов солнечной массы, первый из которых пришёл ещё вчера около 14 часов по московскому времени, но всё же уступило», — говорится в сообщении.

У бури ещё есть шанс занять второе место в рейтинге, но догнать лидера вряд ли получится. Хотя наблюдаемые солнечные пятна впечатляют размерами, по-настоящему мощных взрывов они так и не вызвали.

Ранее учёные предупредили, что к Земле приближается одна из самых крупных групп солнечных пятен за последние несколько месяцев. В ближайшие дни она окажется прямо напротив нашей планеты и может серьёзно повлиять на самочувствие метеочувствительных людей. В Институте космических исследований РАН уже обнародовали прогноз магнитных бурь на июль. Подробности — в материале на Life.ru.