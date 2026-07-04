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4 июля, 08:39

Стало известно, какое задание дала СБУ задержанному в Анапе агенту

Агент СБУ на Кубани собирал данные о передвижениях иностранных делегаций в Сочи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Задержанный на Кубани агент СБУ получил от украинских спецслужб поручение раздобыть информацию о графиках приезда высокопоставленных лиц и зарубежных гостей в Сочи, а также о планах их охраны. Это было одним из его ключевых заданий, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Одним из заданий СБУ было получение информации о графике прибытия представителей органов власти и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, организации охранных мероприятий и расположении объектов ПВО», — сообщили в ЦОС.

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Напомним, в Краснодарском крае ФСБ пресекла деятельность 46-летнего мужчины, которого подозревают в госизмене. Он сознательно сотрудничал с украинскими спецслужбами. В Центре общественных связей ведомства сообщили, что фигурант сам вышел на связь с представителями соседнего государства. Его задачей была помощь в организации диверсий на территории России.

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Наталья Афонина
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