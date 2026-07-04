Стало известно, какое задание дала СБУ задержанному в Анапе агенту

Задержанный на Кубани агент СБУ получил от украинских спецслужб поручение раздобыть информацию о графиках приезда высокопоставленных лиц и зарубежных гостей в Сочи, а также о планах их охраны. Это было одним из его ключевых заданий, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Одним из заданий СБУ было получение информации о графике прибытия представителей органов власти и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, организации охранных мероприятий и расположении объектов ПВО», — сообщили в ЦОС.

Напомним, в Краснодарском крае ФСБ пресекла деятельность 46-летнего мужчины, которого подозревают в госизмене. Он сознательно сотрудничал с украинскими спецслужбами. В Центре общественных связей ведомства сообщили, что фигурант сам вышел на связь с представителями соседнего государства. Его задачей была помощь в организации диверсий на территории России.