Судебные приставы объявили в розыск сына Юрия Шевчука из-за долга по кредиту

Старшего сына лидера группы ДДТ Юрия Шевчука — 38-летнего Петра — разыскивают судебные приставы из-за задолженности по кредиту. Он покинул Россию, распродал в Грузии всё своё имущество вплоть до кастрюль и переехал в Аргентину. Об этом пишет SHOТ.

Сын Шевчука распродал вещи и уехал в Аргентину. Фото © SHOТ

После начала СВО Пётр уехал в Армению, затем вернулся домой, а осенью, во время мобилизации, отправился в Грузию. Там он работал диджеем и моушн-дизайнером. В 2023 году он решил двинуться дальше и выставил на продажу буквально всё: кровать с матрасом, увлажнитель, одежду для собаки, комнатные растения и даже использованные акриловые краски. Всё это принесло ему около 3 тысяч долларов. В июле того же года он перебрался на постоянное жительство в Аргентину.

Пока Пётр обустраивался в Буэнос-Айресе, в России за ним набежал долг по кредитным платежам — 14 тысяч рублей. Из-за этого его периодически объявляют в розыск, но взыскать деньги не с чего: имущества у него в стране нет.

Отец музыканта, Юрий Шевчук, сохранил бизнес и недвижимость в России. У него квартира площадью 258 квадратных метров на Моховой в Петербурге (оценивается примерно в 80 миллионов рублей) и ООО «Рокгруппа ДДТ». После начала СВО он заработал на нём около 6,5 миллиона рублей. В России рокер не выступал несколько лет, но недавно завершил гастроли в Новой Зеландии и Австралии.

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