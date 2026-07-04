США не заинтересованы в завершении украинского конфликта, так как им выгодно поставлять Киеву оружие через Европу, заявил NEWS.ru политолог Константин Блохин.

По его словам, это также укрепляет престиж президент США Дональда Трампа в глазах ЕС.

Эксперт выделил два сценария. Первый: Трамп особо ничего не будет делать, поскольку антироссийские элиты и Европа готовы сами платить за Украину.

«Европейцы будут хвалить Трампа, он будет не дарить, а продавать оружие за счёт ЕС. Расшибаться об стенку ради России он не станет», — пояснил Блохин.

Второй сценарий, по его мнению, возможен при успехах российской армии. Если Владимир Зеленский почувствует ухудшение ситуации и неизбежность смены власти, Запад и Киев будут готовы к переговорам и компромиссам.

Ранее в Конгрессе США заявили, что Дональд Трамп наверняка сможет найти путь к завершению украинского конфликта. По её словам, обсуждения на эту тему сейчас постоянно ведутся в администрации Штатов, а будущий мир можно будет назвать «наследием Трампа».