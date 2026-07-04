Умер пионер российской IT-отрасли Калинин, чьи системы знает вся страна

Александр Калинин, один из пионеров российского IT-рынка и бывший президент компании «Аквариус», скончался в возрасте 71 года. Информацию о его смерти CNews подтвердили представители бизнесмена и его близкого окружения, однако причины не разглашаются.

Александр Калинин родился в Москве в 1955 году, получил образование в МИФИ и защитил кандидатскую диссертацию. Его карьера началась со службы в КГБ (1978-1993) и Федеральном агентстве правительственной связи и информации (ФАПСИ).

В 1993 году Калинин основал «Компьюлинк», одну из старейших IT-компаний России. В дальнейшем он руководил «Ланк-Москва», возглавлял Ассоциацию системной интеграции, а также занимал руководящие посты в НИИ «Восход» (2000-2002). С 2002 года Калинин был главным конструктором Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» – системы, разработанной для автоматизации избирательных процессов и подсчёта голосов, которая была выведена из эксплуатации в 2026 году.

В 2003 году Калинин стал сооснователем и первым вице-президентом Национальной компьютерной корпорации (НКК), а с 2005 по 2021 год занимал пост ее президента. Позднее он возглавил группу «Аквариус» и вошёл в совет директоров компании «Систематика».

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