Фоглсонг: Россия и США сохраняли сотрудничество даже в периоды напряжённости
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Способность России и США находить точки соприкосновения даже в периоды острых разногласий является главным уроком их отношений. Такое мнение РИА «Новости» выразил историк американо-российских отношений Ратгерского университета Дэвид Фоглсонг.
Фоглсонг отметил, что взаимодействие между Вашингтоном и Москвой продолжалось даже на фоне политических кризисов и идеологических противоречий. В числе ключевых примеров он упомянул Договор о частичном запрещении ядерных испытаний 1963 года, а также соглашения по сокращению стратегических вооружений, подписанные с конца 1980-х до 2010 года. По мнению историка, подобные договорённости подтверждают наличие устойчивых каналов диалога между двумя странами вне зависимости от политической конъюнктуры.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров направил поздравление американскому народу по случаю 250-летия независимости США. В обращении глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что юбилей проходит на фоне серьёзных изменений в системе международных отношений.
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