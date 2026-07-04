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4 июля, 09:44

Фоглсонг: Россия и США сохраняли сотрудничество даже в периоды напряжённости

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Способность России и США находить точки соприкосновения даже в периоды острых разногласий является главным уроком их отношений. Такое мнение РИА «Новости» выразил историк американо-российских отношений Ратгерского университета Дэвид Фоглсонг.

Фоглсонг отметил, что взаимодействие между Вашингтоном и Москвой продолжалось даже на фоне политических кризисов и идеологических противоречий. В числе ключевых примеров он упомянул Договор о частичном запрещении ядерных испытаний 1963 года, а также соглашения по сокращению стратегических вооружений, подписанные с конца 1980-х до 2010 года. По мнению историка, подобные договорённости подтверждают наличие устойчивых каналов диалога между двумя странами вне зависимости от политической конъюнктуры.

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Милена Скрипальщикова
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