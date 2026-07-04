Фоглсонг: Россия и США сохраняли сотрудничество даже в периоды напряжённости

Фоглсонг отметил, что взаимодействие между Вашингтоном и Москвой продолжалось даже на фоне политических кризисов и идеологических противоречий. В числе ключевых примеров он упомянул Договор о частичном запрещении ядерных испытаний 1963 года, а также соглашения по сокращению стратегических вооружений, подписанные с конца 1980-х до 2010 года. По мнению историка, подобные договорённости подтверждают наличие устойчивых каналов диалога между двумя странами вне зависимости от политической конъюнктуры.