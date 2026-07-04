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4 июля, 09:58

ГИБДД проводит массовые проверки на дорогах в первые выходные июля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 279photo Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 279photo Studio

В первые выходные июля 2026 года на российских дорогах пройдут массовые проверки автомобилистов. О предстоящих рейдах сообщила Госавтоинспекция.

Инспекторы будут работать на трассах с 3 по 5 июля. Профилактические мероприятия охватят Тверскую, Архангельскую, Ульяновскую, Тюменскую и ряд других областей. Главная задача — вычислить тех, кто садится за руль выпившим.

В ведомстве попросили граждан не проходить мимо и звонить в полицию, если на дороге замечен водитель, ведущий себя неадекватно. Алкоголь резко снижает скорость реакции и мешает сосредоточиться, а значит, повышает вероятность ДТП.

«Управление транспортным средством в нетрезвом виде ставит под угрозу жизни не только самого водителя, севшего за руль в состоянии опьянения, но и его пассажиров, а также других участников дорожного движения», — отметили они.

За первый такой проступок водителю грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 18 до 24 месяцев. Если человека поймают пьяным за рулём повторно, наказание будет строже — вплоть до уголовного дела.

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Незадолго до этого Госавтоинспекция уже объявляла о серии подобных облав. С 26 по 28 июня инспекторы искали нетрезвых водителей минимум в восьми регионах, среди которых Ивановская, Тамбовская, Мурманская, Ульяновская, Кировская, Пензенская, Самарская и Рязанская области. В ведомстве отмечали, что такие рейды нужны прежде всего для снижения аварийности.

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Вероника Бакумченко
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