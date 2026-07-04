Нумеролог рассказала, как распознать дома домового и чем его можно прикормить

Жительница Кемерова утверждает, что сняла домового на камеру наблюдения — тень перемещалась из детской в спальню. Исследователи сверхъестественного подтвердили, что на кадрах действительно он. «Вечерняя Москва» спросила нумеролога Евгению Белову, как распознать домового у себя дома.

По словам эксперта, тонкий мир населён разными духами. К примеру, домовой — это хранитель дома, который появляется, если в семье царит любовь и гармония. Если же в доме ссоры и беспорядок, добрый дух становится злым и может вредить.

«Пугаться домового не надо. Если вы его заметите — поприветствуйте, предложите угощение, поставьте в угол на кухне блюдечко с молоком», — советует нумеролог.

Домовой выглядит как маленькое мохнатое существо или тень. Он предупреждает об опасности через странные звуки или пропажу вещей. Чтобы найти пропажу, нужно сказать: «Домовой, поиграй да отдай!». Злой домовой ведёт себя, как полтергейст. Он может ломать вещи и душить по ночам. Чтобы его успокоить, нужно убраться и купить новый веник, утверждает Белова.

Ранее Life.ru показывал то самое видео с домовым, которое сняла жительница Кемерова. Ранним утром нечто загадочное в её доме переметнулось из детской комнаты в спальню. Исследователи уверены, что это действительно был домовой, а запись подлинная.