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4 июля, 10:25

«Мне нужно немного полечиться»: Звезда британского ТВ Лиза Фолкнер призналась в тяжёлой болезни

Актриса Лиза Фолкнер рассказала, что ей диагностировали рак груди

Обложка © ТАСС / Mary Evans/Allstar/Cinetext/Mark

Обложка © ТАСС / Mary Evans/Allstar/Cinetext/Mark

У 54-летней британской актрисы и ведущей Лизы Фолкнер обнаружили рак груди. Об этом она сама рассказала в своём личном блоге в сети.

«Мне нужно немного полечиться, но я в порядке. Я чувствую себя хорошо», — заверила она.

Победительница шоу «МастерШеф со звёздами» уточнила, что болезнь выявили на ранней стадии. Две недели назад она перенесла операцию, а вскоре ей предстоит пройти курс лучевой терапии.

Как отметила звезда, новообразование было обнаружено не из-за симптомов, а в ходе стандартного профилактического осмотра. В связи с этим телеведущая настоятельно призвала аудиторию не игнорировать регламентные визиты к медикам и не переносить их на «потом».

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Также ранее сообщалось, что у американской теннисистки Крис Эверт в третий раз обнаружили рак яичников. 71-летняя спортсменка написала в своём блоге, что уже перенесла операцию, а в ближайшие недели начнёт химиотерапию. С этой болезнью она справлялась дважды начиная с 2021 года.

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Вероника Бакумченко
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