Москва расценивает как провокацию намерение Латвии возвести у общей с Россией границы предприятие по выпуску беспилотников для Украины. Об этом рассказал в разговоре с РИА «Новости» заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

По словам дипломата, такие шаги Риги укладываются в общую враждебную политику, которую прибалтийские страны давно ведут в отношении России. Он пояснил, что перенос военных производств за пределы Украины действительно имеет смысл для Киева.

«В условиях, когда российская армия эффективно выносит и обнуляет военную инфраструктуру Украины, вывод военных производств за рубеж имеет для киевского режима определённый смысл», — сказал Галузин.

Он также добавил, что у прибалтийских государств есть и свой расчёт. Речь идёт об участии в распределении военных бюджетов на фоне милитаризации Евросоюза и о желании выглядеть чуть ли не главным звеном восточного фланга НАТО.

При этом сам Запад, по словам замминистра, относится к этим странам без особого уважения. Он обратил внимание на то, что в ходе неформальных дипломатических бесед их представители используют в адрес этих стран уничижительные ярлыки, такие как «лимитрофы», «буферные зоны» или даже «расходный материал». Галузин подчеркнул, что для жителей Западной Европы народы Балтии всегда были чужеродным элементом, поэтому их участь не вызывает беспокойства у европейских политиков, особенно в контексте обсуждения гипотетических военных конфликтов с Россией.

Незадолго до этого первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что завод беспилотников, который Латвия хочет построить вместе с Украиной у границ России и Белоруссии, станет законной целью для российской армии. По его словам, любые мощности, где выпускают дроны для ударов по российской территории, будут рассматриваться как легитимные цели, и власти Прибалтики должны понимать риск их уничтожения.