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4 июля, 12:01

Минпросвещения ожидает указ Путина об особом статусе учителей

Обложка © Life..ru

Обложка © Life..ru

В ближайшее время ожидается подписание указа президента о статусе педагогов. Документ закрепит особую общественную значимость учителей и гарантирует защиту их прав. Об этом глава Минпросвещения Сергей Кравцов на встрече с педагогами Сахалинской области в Южно-Сахалинске.

«В ближайшее время мы ожидаем указ главы государства, который закрепляет особый статус и общественную значимость педагогов, гарантирует условия профессионального развития, защиту от угроз и посягательств на жизнь и здоровье», — сказал Кравцов.

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Учителей заменили нейросети: В мире уже работает школа без привычных педагогов

Ранее президент Владимир Путин одобрил инициативу «Единой России» о признании особого статуса учителя. Речь идёт не просто о формальности — планируется серьёзно расширить меры поддержки педагогов. В числе предлагаемых нововведений — дополнительные возможности для профессионального роста и повышения социальной значимости учителей. Особый акцент сделан на воспитательной роли педагогов и их влиянии на будущее страны.

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Наталья Афонина
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