Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 13:07

Ковальчук: Над Брянской областью за сутки сбили 264 беспилотника

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Минувшей ночью Брянскую область атаковали реактивными беспилотниками самолётного типа. Об этом рассказал врио губернатора региона Егор Ковальчук в своём телеграм-канале.

По его словам, за прошедшие сутки над регионом сбили 264 вражеских дрона. Уничтожением воздушных целей занимались подразделения ПВО Минобороны, бригада «БАРС-Брянск», спецподразделения Росгвардии и сотрудники транспортной полиции.

Больше всего досталось Карачеву. Ковальчук уточнил, что там осколками выбило окна в двух детских садах, в школе и в больнице. Кроме того, повреждения получили четыре частных жилых дома и две легковые машины.

Врио главы региона добавил, что осмотр последствий ещё идёт. На месте работают спасатели и комиссия, которая оценивает нанесённый ущерб.

Ковальчук призвал жителей быть осторожными и не подходить к незнакомым предметам. Он попросил не поднимать подозрительные вещи, а о находках сразу звонить в единую службу по номеру 112.

Атака БПЛА на Москву стала одной из самых крупных за два года
Атака БПЛА на Москву стала одной из самых крупных за два года

Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали дронами-камикадзе несколько посёлков в Брянской области. В селе Борщово Погарского района погиб мужчина. Ещё один беспилотник ударил по движущемуся автомобилю в селе Чуровичи Климовского района — водителя ранило и увезли в больницу.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar