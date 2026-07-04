Ковальчук: Над Брянской областью за сутки сбили 264 беспилотника

Минувшей ночью Брянскую область атаковали реактивными беспилотниками самолётного типа. Об этом рассказал врио губернатора региона Егор Ковальчук в своём телеграм-канале.

По его словам, за прошедшие сутки над регионом сбили 264 вражеских дрона. Уничтожением воздушных целей занимались подразделения ПВО Минобороны, бригада «БАРС-Брянск», спецподразделения Росгвардии и сотрудники транспортной полиции.

Больше всего досталось Карачеву. Ковальчук уточнил, что там осколками выбило окна в двух детских садах, в школе и в больнице. Кроме того, повреждения получили четыре частных жилых дома и две легковые машины.

Врио главы региона добавил, что осмотр последствий ещё идёт. На месте работают спасатели и комиссия, которая оценивает нанесённый ущерб.

Ковальчук призвал жителей быть осторожными и не подходить к незнакомым предметам. Он попросил не поднимать подозрительные вещи, а о находках сразу звонить в единую службу по номеру 112.

Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали дронами-камикадзе несколько посёлков в Брянской области. В селе Борщово Погарского района погиб мужчина. Ещё один беспилотник ударил по движущемуся автомобилю в селе Чуровичи Климовского района — водителя ранило и увезли в больницу.