За июнь российские военные сбили над территорией страны около 13 тысяч воздушных целей, которые произвели в странах Европы. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, эти цели выпускали при участии военных структур и специалистов из большинства европейских государств, включая Великобританию, а также других союзников киевских властей.

Ранее в Минобороны отчитались об итогах недели с 27 июня по 3 июля. За семь дней средства ПВО перехватили 72 авиабомбы, три крылатые ракеты большой дальности и 3871 беспилотник ВСУ. Среди сбитых объектов также оказались три ракеты «Фламинго» и реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.