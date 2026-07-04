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4 июля, 13:12

ВС РФ за месяц уничтожили 13 тысяч воздушных целей — все из Европы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

За июнь российские военные сбили над территорией страны около 13 тысяч воздушных целей, которые произвели в странах Европы. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, эти цели выпускали при участии военных структур и специалистов из большинства европейских государств, включая Великобританию, а также других союзников киевских властей.

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Ранее в Минобороны отчитались об итогах недели с 27 июня по 3 июля. За семь дней средства ПВО перехватили 72 авиабомбы, три крылатые ракеты большой дальности и 3871 беспилотник ВСУ. Среди сбитых объектов также оказались три ракеты «Фламинго» и реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.

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Вероника Бакумченко
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