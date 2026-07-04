Путин подписал закон о поддержке НПЗ и снабжении рынка топливом

В России приняли закон, который должен наполнить внутренний рынок бензином и дизелем, а заодно поддержать нефтеперерабатывающие заводы. Документ подписал президент Владимир Путин, текст размещён на портале официального опубликования правовых актов.

По новым правилам список видов топлива, разрешённых к продаже в стране, будет утверждать правительство. Также закон разрешает смешивать прямогонный бензин с другими компонентами, чтобы получать высокооктановый автомобильный бензин. Такой прямогонный бензин зачтут в общем объёме выпущенного автобензина, а акциз войдёт в его конечную стоимость.

На сбор бумаг, которые подтвердят, что из прямогонного бензина путём смешения получили высокооктановый, отводится три месяца. За этот же срок можно оформить вычет акциза, начисленного при продаже прямогонного бензина. Если же покупатель вернёт бензин, полученный смешением, уплаченный акциз обратно не отдадут.

Кроме того, документ позволяет получать демпфер при выпуске бензина через смешение, а также при ввозе топлива в страну. Заниматься этим смогут только уполномоченные компании, перечень которых установит правительство.

При ввозе бензина из государств ЕАЭС норматив возмещения поднимается с 0,68 до 0,9. Для поставок из остальных стран его рассчитают по индикативной цене на Аи-92 на индийском рынке с учётом расходов на доставку из портов Индии.

Долю выпуска прямогонного бензина будут считать по завершении каждого налогового периода. Ещё на год, до конца 2026-го, продлят действие модернизационных соглашений для тех НПЗ, которые вкладывают в развитие свыше 100 миллиардов рублей.

Часть норм получит обратную силу. Всё, что касается дополнительного снабжения рынка топливом, распространят на отношения с 1 июня 2026 года, а положения о модернизации заводов — с 1 января 2026 года. Сам закон начинает действовать сразу после публикации, кроме пунктов с отдельными сроками.

Ранее сообщалось, что в Минэнерго подтвердили планы уменьшить норматив обязательных продаж дизеля на бирже с 16% до 10%. В ведомстве отметили, что такие изменения сейчас готовятся. До этого правительство уже снизило норматив биржевых продаж бензина с 15% до 10%.