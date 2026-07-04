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4 июля, 14:07

Песков не раскрыл, состоится ли сегодня разговор Путина и Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

В Кремле не ответили, будет ли сегодня телефонный разговор между российским лидером РФ Владимиром Путиным и американским главой Дональдом Трампом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрывать детали в разговоре с ТАСС.

«Сообщим», — ответил он.

Лавров направил поздравление США с 250-летием независимости
Лавров направил поздравление США с 250-летием независимости

Ранее Путин направил поздравление Дональду Трампу по случаю 250-летия независимости США. В обращении российский лидер затронул тему отношений двух стран и их значения для глобальной безопасности. Особый акцент в послании был сделан на том, что Москва и Вашингтон как крупнейшие ядерные державы несут общую ответственность за стабильность в мире.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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