Песков не раскрыл, состоится ли сегодня разговор Путина и Трампа

В Кремле не ответили, будет ли сегодня телефонный разговор между российским лидером РФ Владимиром Путиным и американским главой Дональдом Трампом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрывать детали в разговоре с ТАСС.

Ранее Путин направил поздравление Дональду Трампу по случаю 250-летия независимости США. В обращении российский лидер затронул тему отношений двух стран и их значения для глобальной безопасности. Особый акцент в послании был сделан на том, что Москва и Вашингтон как крупнейшие ядерные державы несут общую ответственность за стабильность в мире.