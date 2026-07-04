RO: Майкл Джексон мог сам увеличить дозу смертельного лекарства

Майкл Джексон, возможно, сам увеличил дозу препарата, который стал причиной его смерти. К такому предположению пришли журналисты издания Radar Online.

По версии авторов материала, певец жил в постоянном напряжении из-за предстоящих гастролей, обвинений публики и огромных долгов, которые превышали 400 миллионов долларов. На этом фоне он мог самостоятельно ввести себе большую дозу — через капельницу или укол — в тот момент, когда его врач Конрад Мюррей ненадолго покинул комнату.

По словам людей из ближайшего окружения артиста, тот сам смешивал лекарства. Ещё за десять лет до гибели, в ходе процесса по обвинениям в насилии над детьми, певец признавался, что удерживают его в жизни только трое собственных детей — без них он «сдался бы».

25 июня минуло 17 лет с момента смерти музыканта. К этой дате биографы и специалисты по крупицам восстановили его последний день. По их данным, утром певец в последний раз пообедал вместе со своими детьми.

Также ранее сообщалось, что фильм «Майкл» о жизни короля поп-музыки стал самым кассовым байопиком в истории. Как писал журнал Variety, мировые сборы картины Антуана Фукуа превысили 977 миллионов долларов, обойдя прежнего рекордсмена — «Оппенгеймера» Кристофера Нолана.