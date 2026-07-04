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4 июля, 14:18

RO: Майкл Джексон мог сам увеличить дозу смертельного лекарства

Обложка © ТАСС / ASSOCIATED PRESS

Обложка © ТАСС / ASSOCIATED PRESS

Майкл Джексон, возможно, сам увеличил дозу препарата, который стал причиной его смерти. К такому предположению пришли журналисты издания Radar Online.

По версии авторов материала, певец жил в постоянном напряжении из-за предстоящих гастролей, обвинений публики и огромных долгов, которые превышали 400 миллионов долларов. На этом фоне он мог самостоятельно ввести себе большую дозу — через капельницу или укол — в тот момент, когда его врач Конрад Мюррей ненадолго покинул комнату.

По словам людей из ближайшего окружения артиста, тот сам смешивал лекарства. Ещё за десять лет до гибели, в ходе процесса по обвинениям в насилии над детьми, певец признавался, что удерживают его в жизни только трое собственных детей — без них он «сдался бы».

25 июня минуло 17 лет с момента смерти музыканта. К этой дате биографы и специалисты по крупицам восстановили его последний день. По их данным, утром певец в последний раз пообедал вместе со своими детьми.

Последние дни Майкла Джексона: Как король поп-музыки готовился к триумфу, но не дожил до сцены 18 дней
Последние дни Майкла Джексона: Как король поп-музыки готовился к триумфу, но не дожил до сцены 18 дней

Также ранее сообщалось, что фильм «Майкл» о жизни короля поп-музыки стал самым кассовым байопиком в истории. Как писал журнал Variety, мировые сборы картины Антуана Фукуа превысили 977 миллионов долларов, обойдя прежнего рекордсмена — «Оппенгеймера» Кристофера Нолана.

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Вероника Бакумченко
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