«Придётся потренироваться»: Костомаров готовится выйти на лёд в честь 50-летия

В Петербурге на «Газпром Арене» в рамках марафона «Белые ночи» прошёл спортивный городок от ДоброFON, где олимпийский чемпион Роман Костомаров поделился планами и оценил изменения в фигурном катании. Об этом он рассказал КП-Петербург.

Благотворительная зона проекта включала интерактивную беговую дорожку, превращавшую каждый пройденный метр в пожертвования для фонда «Важные люди». Помимо спортивной активности, площадка объединила амбассадоров инициативы, среди которых оказался Роман Костомаров вместе с супругой Оксаной Домниной.

С фигурным катанием он полностью не расстаётся, однако регулярные тренировки на льду сейчас отсутствуют. Физическая нагрузка при этом остаётся постоянной частью его жизни. Возможное участие в будущих ледовых шоу спортсмен не исключил, подчеркнув, что к таким проектам потребуется подготовка. Отдельное внимание он обратил на перспективу выступлений к своему 50-летию.

«Но прямо сейчас на катке я не тренируюсь. В следующем году мне исполнится 50 лет, и, вероятно, будет организовано какое-то шоу, и я, естественно, буду принимать в нем участие. Придётся потренироваться», — признался спортсмен.

Ранее Роман Костомаров устроил необычный эксперимент и опробовал полёт в аэродинамической трубе. В подписи к опубликованному видеоролику он пожелал всем лёгкости и полёта.