Вторая ракетка мира Рыбакина сенсационно вылетела с Уимблдона в третьем круге

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина неожиданно вылетела с Уимблдона в третьем круге. Казахстанская теннисистка уступила бельгийке Элизе Мертенс, посеянной под 25-м номером, в двух сетах — 6:7 (4:7), 1:6.

Теперь соперницей Мертенс в четвёртом круге станет чешка Мария Боузкова.

Рыбакиной 27 лет, на её счету 13 одиночных титулов WTA, включая победы на Уимблдоне-2022 и Australian Open-2026. До 2018 года она представляла Россию.

30-летняя Мертенс занимает 27-е место в одиночном рейтинге. За карьеру она выиграла 10 одиночных трофеев, а в паре является третьей ракеткой мира с 24 титулами. В активе бельгийки — победы на Australian Open, Уимблдоне и US Open.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на турнире в Галле на стадии четвертьфинала. Его соперником был немец Даниэль Альтмайер, получивший специальное приглашение от организаторов. Матч продлился три сета и завершился со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:4 в пользу немца.