Эрдоган: Правительство Израиля впало в зависимость от войн

Правительство Израиля «впало в зависимость от войн». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

По его словам, израильские военные продолжают «нелегитимные и бесчеловечные нападения» на жителей сектора Газа. Он подчеркнул, что нельзя допустить дальнейшей эскалации, которая, по его выражению, вновь «заставит регион задыхаться от запаха пороха и крови».

Эрдоган отметил, что Турция выступает за создание условий, при которых все жители региона, независимо от вероисповедания, смогут жить в мире и безопасности.

Отношения между Турцией и Израилем обострились в конце 2023 года на фоне военной операции в секторе Газа. Страны отозвали послов и приостановили торговые отношения.

Ранее Эрдоган также обвинял Израиль в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, включая действия в Сирии и Ливане. В ответ в офисе Биньямина Нетаньяху назвали турецкого лидера «антисемитским диктатором», а также заявляли о намерении обратиться к США из-за его высказываний.