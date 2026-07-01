Иран пообещал преподать жёсткий урок «питомцам» Трампа

Глава иранского МИД Аббас Аракчи ответил на угрозы израильского министра обороны Исраэля Каца в соцсети X. Он заявил, что президент США якобы обязал Вашингтон «заставить замолчать своих питомцев» в Тель-Авиве, и если они не подчинятся, Иран даст им урок.

Аракчи напомнил, что все условия меморандума США и Ирана ясны и доступны. Он также подчеркнул: любая угроза в адрес Тегерана получит немедленный и мощный ответ.

«Президент США обязал США заставить замолчать своих питомцев в Тель-Авиве. Если они ослушаются своего хозяина, Иран даст им урок», — написал министр иностранных дел.

Ранее сообщалось, что Тегеран готов к военным действиям, несмотря на переговоры с США. Иран продолжает диалог и требует выполнения уже достигнутых соглашений. Но если Вашингтон откажется от своих обязательств, Тегеран готов к силовому сценарию. Иран не станет вести новые переговоры по ядерной программе, пока не будут соблюдены пункты меморандума.