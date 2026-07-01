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1 июля, 02:07

Трамп решил не торопить переговоры с Ираном и готов выйти за дедлайн

WSJ: Трамп не исключил продолжения переговоров с Ираном после 18 августа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Президент США Дональд Трамп дал понять своему окружению, что не исключает продления переговоров с Ираном. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, американский лидер не станет возражать, если переговоры по ядерной сделке выйдут за пределы 60-дневного срока, установленного меморандумом о взаимопонимании и истекающего 18 августа.

По данным издания, в последние дни Трамп провёл несколько совещаний с министром обороны США Питом Хегсетом и председателем Комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном. На них обсуждалась возможность новых ударов по Ирану. Однако американский лидер пришёл к выводу, что возобновление военной операции может сорвать дипломатические усилия и осложнить переговоры по иранской ядерной программе.

Как отмечает WSJ, окончательного решения президент пока не принял. Вместе с тем он уведомил своих помощников, что готов дать переговорному процессу дополнительное время, если это потребуется.

Кроме того, Вашингтон предпринимает шаги для создания канала связи между Центральным командованием США и Корпусом стражей исламской революции (КСИР), который позволит оперативно урегулировать возможные кризисные ситуации. Часть американских чиновников расценивает эту инициативу как признак снижения напряжённости между Вашингтоном и Тегераном, однако другие считают, что проект пока находится на начальной стадии. По данным СМИ, такой канал уже начал работу.

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Ранее Life.ru писал, что спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о готовности Тегерана к военным действиям в случае отказа Вашингтона от своих обязательств. Он подчеркнул, что Иран ведёт переговоры не с союзником, а с противником, который не выполняет обещаний.

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Юния Ларсон
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