Ранее политолог Константин Блохин заявил, что США не заинтересованы в завершении украинского конфликта, так как им выгодно поставлять Киеву оружие через Европу. По его словам, это также укрепляет престиж президент США Дональда Трампа в глазах ЕС. Эксперт выделил два сценария. Первый: республиканец особо ничего не будет делать, поскольку антироссийские элиты и Европа готовы сами платить за Украину. Второй сценарий, по его мнению, возможен при успехах Армии России. Если Владимир Зеленский почувствует ухудшение ситуации и неизбежность смены власти, Запад и Киев будут готовы к переговорам и компромиссам.