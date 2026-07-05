Самолёт НАТО Boeing E-3A Sentry летает над Румынией

В районе Чёрного моря у границы с Украиной в воздушном пространстве Румынии был замечен самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry НАТО. Его перемещения можно было отследить по сайту Flightradar24.

Борт работал по характерной схеме с длительным удержанием района и многократными разворотами, образуя замкнутый маршрут, напоминающий «восьмёрку». Полёт проходил на высоте порядка 9,4 км, следует из данных трекинга на 01:27 мск. Самолёт поднялся с авиабазы в литовском Шяуляе и направился на юго-восток Европы. Далее он пересёк воздушные пространства Польши, Словакии и Венгрии, после чего вышел к территории Румынии, где продолжил работу вблизи западной границы Украины.

А ранее Boeing E-3A Sentry был замечен в воздушном пространстве Румынии в непосредственной близости от границы с Украиной и Черноморского побережья 25 июня. Это летающий командный центр, способный обнаруживать воздушные и морские цели на расстоянии до 600 километров и координировать действия авиации и сил ПВО. Самолёт выполнял полёт над Румынией по траектории, близкой к идеальному кругу. Такой маршрут характерен для миссий наблюдения, когда требуется длительное нахождение в одной зоне для мониторинга обстановки.