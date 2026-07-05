Гросси рассказал, как однажды попал под обстрел при пересечении линии фронта
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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал о том, что попал под обстрел, когда находился на линии соприкосновения в зоне СВО. Об этом случае он поведал во время общения с РИА «Новости».
«Каждый раз, когда происходит нечто подобное, это атака, разрушения, кто-то погибает. Не забывайте, что даже наши инспекторы иногда подвергались атакам. Я сам однажды оказался под огнём, когда пересекал линию фронта», — заявил Гросси, комментируя ситуацию вокруг ЗАЭС.
Он подчеркнул, что такие инциденты абсолютно неприемлемы и нарушают как устав МАГАТЭ, так и Устав ООН. Глава агентства отметил, что, привлекая внимание к подобным фактам, организация стремится сделать очевидным, что происходящее не должно повторяться.
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что угрозы, которые Украина создаёт Запорожской АЭС и её городу-спутнику Энергодару, окончательно перешли все допустимые границы.
Ранее на Запорожской АЭС временно прерывалось внешнее электроснабжение, но сейчас оно полностью восстановлено. Отключение высоковольтной линии «Ферросплавная-1» (330 кВ), питающей собственные нужды станции, произошло из-за действий ВСУ.
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