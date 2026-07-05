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5 июля, 00:19

Гросси рассказал, как однажды попал под обстрел при пересечении линии фронта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал о том, что попал под обстрел, когда находился на линии соприкосновения в зоне СВО. Об этом случае он поведал во время общения с РИА «Новости».

«Каждый раз, когда происходит нечто подобное, это атака, разрушения, кто-то погибает. Не забывайте, что даже наши инспекторы иногда подвергались атакам. Я сам однажды оказался под огнём, когда пересекал линию фронта», — заявил Гросси, комментируя ситуацию вокруг ЗАЭС.

Он подчеркнул, что такие инциденты абсолютно неприемлемы и нарушают как устав МАГАТЭ, так и Устав ООН. Глава агентства отметил, что, привлекая внимание к подобным фактам, организация стремится сделать очевидным, что происходящее не должно повторяться.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что угрозы, которые Украина создаёт Запорожской АЭС и её городу-спутнику Энергодару, окончательно перешли все допустимые границы.

Гросси не увидел ядерной гонки масштаба холодной войны
Гросси не увидел ядерной гонки масштаба холодной войны

Ранее на Запорожской АЭС временно прерывалось внешнее электроснабжение, но сейчас оно полностью восстановлено. Отключение высоковольтной линии «Ферросплавная-1» (330 кВ), питающей собственные нужды станции, произошло из-за действий ВСУ.

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Виталий Приходько
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