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5 июля, 02:41

Жителям Нью-Йорка запретили купаться в Гудзоне после разлива канализации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ventdusud

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ventdusud

На фоне аномальной жары в Нью-Йорке произошла экологическая катастрофа. Тысячи тонн неочищенных сточных вод попали в реку Гудзон. Местные власти призвали жителей и гостей города воздержаться от любых видов контакта с водой, несмотря на изнуряющий зной.

Причиной бедствия стали перебои с электроснабжением системы очистки в городе Йонкерс, который находится к северу от Манхэттена. В результате сбоя очистные сооружения не справились с объёмом стоков, и они начали поступать прямо в реку.

Администрация округа Вестчестер предупредила о необходимости избегать купания, плавания на лодках, каякинга и любых других активностей, связанных с водой. Ситуация усугубляется тем, что жители пытаются спастись от рекордной жары, которая установилась в городе. Местные жители уже сообщают о резком неприятном запахе, исходящем от воды в районе разлива.

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Виталий Приходько
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