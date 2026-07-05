Жителям Нью-Йорка запретили купаться в Гудзоне после разлива канализации

На фоне аномальной жары в Нью-Йорке произошла экологическая катастрофа. Тысячи тонн неочищенных сточных вод попали в реку Гудзон. Местные власти призвали жителей и гостей города воздержаться от любых видов контакта с водой, несмотря на изнуряющий зной.

Причиной бедствия стали перебои с электроснабжением системы очистки в городе Йонкерс, который находится к северу от Манхэттена. В результате сбоя очистные сооружения не справились с объёмом стоков, и они начали поступать прямо в реку.

Администрация округа Вестчестер предупредила о необходимости избегать купания, плавания на лодках, каякинга и любых других активностей, связанных с водой. Ситуация усугубляется тем, что жители пытаются спастись от рекордной жары, которая установилась в городе. Местные жители уже сообщают о резком неприятном запахе, исходящем от воды в районе разлива.

Ранее празднование Дня независимости США в Вашингтоне было прервано из-за резкого ухудшения погоды. Организаторы мероприятия объявили об эвакуации посетителей в связи с надвигающимся штормом. Небо над столицей затянуло плотными тучами, усилился ветер, приближалась гроза.