В Киеве устраняют разлив нефтепродуктов в Кирилловском озере

Министерство экономики Украины координирует работы по очистке Кирилловского озера в Оболонском районе Киева после разлива нефтепродуктов. Информация об этом опубликована в телеграм-канале ведомства.

По предварительным данным, в водоём попало более 350 тонн нефтепродуктов и эмульсии. В ведомстве заявили, что загрязнение удалось локализовать в первые часы, однако ущерб экологии оценивается как крайне серьёзный.

Заместитель министра Ирина Овчаренко отметила, что сейчас идёт фиксация экологического ущерба. Также к работе готовится подключиться комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности, которая утвердит план ликвидации последствий.

В ведомстве подчеркнули, что до стабилизации состояния воды строго запрещены купание, рыбалка и любой контакт с озёрами Кирилловское и Иорданское. По данным властей, причиной загрязнения стали горюче-смазочные материалы, попавшие в воду с одного из предприятий.

Ранее Life.ru писал, что российские военные за месяц уничтожили более 150 бензовозов с топливом для ВСУ, нанося удары по системам снабжения в Запорожской, Одесской, Харьковской областях, а также под Днепропетровском и Херсоном. Киев пытается адаптироваться, перебрасывая топливо малыми группами, но это лишь частично спасает положение.