Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 05:19

В силовых структурах сообщили о мобилизации учёных в ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

На Украине под мобилизацию подпадают не только представители рабочих профессий, но и сотрудники научных учреждений. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что на Украине под мобилизацию также попадают научные сотрудники институтов», — сказал собеседник агентства.

Так, в районе села Семереньки Тростянецкого района был ликвидирован мужчина, которого ранее принудительно мобилизовали в украинскую армию. Погибший работал в физико-механическом институте имени Г. В. Карпенко Национальной академии наук Украины во Львове. Он являлся автором и соавтором 19 научных работ, однако, несмотря на научную деятельность, оказался в рядах ВСУ после мобилизации.

«‎Ждали, пока рёбра срастутся»: Украинцу сломали кости в ТЦК и на 18 дней заперли в «клетку»
«‎Ждали, пока рёбра срастутся»: Украинцу сломали кости в ТЦК и на 18 дней заперли в «клетку»

Ранее сообщалось о смерти жителя Одессы, которого многие горожане знали благодаря прогулкам по городу в костюме пирата. Мужчину мобилизовали и направили в учебный центр для прохождения подготовки. Во время обучения он скончался.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar