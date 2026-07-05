На Украине под мобилизацию подпадают не только представители рабочих профессий, но и сотрудники научных учреждений. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что на Украине под мобилизацию также попадают научные сотрудники институтов», — сказал собеседник агентства.

Так, в районе села Семереньки Тростянецкого района был ликвидирован мужчина, которого ранее принудительно мобилизовали в украинскую армию. Погибший работал в физико-механическом институте имени Г. В. Карпенко Национальной академии наук Украины во Львове. Он являлся автором и соавтором 19 научных работ, однако, несмотря на научную деятельность, оказался в рядах ВСУ после мобилизации.

Ранее сообщалось о смерти жителя Одессы, которого многие горожане знали благодаря прогулкам по городу в костюме пирата. Мужчину мобилизовали и направили в учебный центр для прохождения подготовки. Во время обучения он скончался.