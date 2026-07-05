Сири, выходи! Микронаушник застрял в бедолаге из Чувашии на экзамене в ГИБДД

Желание получить права без усилий обернулось для жителя Чувашии серьёзными неприятностями: он хотел сдать экзамен на права с наушником в ухе, но план провалился. Детали истории передаёт РИА «Новости».

Мужчина решил воспользоваться чужой помощью и нашёл в мессенджере Telegram анонимного консультанта. Договорённость была простой: покупка микронаушника и получение верных ответов в режиме реального времени.

Сначала схема сработала, и экзаменуемый успешно прошел тест. Однако поведение кандидата показалось инспектору подозрительным. Сотрудник ГИБДД потребовал предъявить запрещённое устройство, но достать технику оказалось невозможно — крошечный прибор провалился глубоко в ушной канал.

На место происшествия была вызвана оперативно-следственная группа. Правоохранители изъяли мобильный телефон и злополучную гарнитуру, а самого «шпиона» отправили в больницу под конвоем. Там медики извлекли инородное тело из уха пациента.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело, квалифицировав его действия как незаконный оборот спецсредств для негласного получения данных. Фигурант полностью признал вину, написал явку с повинной и раскаялся в содеянном.

Итогом сомнительной авантюры стал приговор суда: мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Вместо легкого получения водительского удостоверения он получил судимость и финансовые потери.

Тем временем в подмосковных Люберцах спасатели сняли с проводов 37-летнего мужчину, застрявшего между столбами линии электропередачи. Инцидент произошёл в посёлке Томилино — местные жители услышали крики и вызвали экстренные службы, так как сами не могли помочь пострадавшему.