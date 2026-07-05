Боец оценил шансы Макгрегора на победу над Холлоуэем

Боец Конор Макгрегор официально возвращается в октагон — его бой с Максом Холлоуэем состоится в ночь на 12 июля в Лас-Вегасе. Для ирландца это первое выступление с июля 2021 года, когда он сломал ногу в поединке с Дастином Порье. Российский профессиональный боец смешанных единоборств Артём Фролов поделился прогнозом с 360.ru на предстоящий бой Конора Макгрегора с Максом Холлоуэем.

Фролов считает, что промоушен мог сам назначить этого соперника, а Конор не выбирал его осознанно.

«Холлоуэй — действующий спортсмен. Он выступает на самом высоком уровне, и в этот раз, вполне вероятно, может снова стать фаворитом», — заявил боец.

По мнению россиянина, Холлоуэй может одержать победу уже в первых раундах, так как Макгрегор никогда не отличался выдающейся выносливостью, а сейчас тем более уступает сопернику в этом компоненте. Однако он не исключил сюрпризов.

«Не будем забывать, что Макгрегор — уникальный спортсмен, нокаутер. Были случаи, когда бойцы после большого простоя выходили и выигрывали. У хорошего панчера всегда есть шанс», — заявил спортсмен.

За пять лет простоя карьера ирландца омрачилась скандалами: судебные разбирательства, признание виновным в сексуальном насилии, проблемы с законом и лечение от наркозависимости. Сам Конор перед боем выбрал необычную стратегию — полную информационную тишину и отказ от привычного треш-тока.

«Чувствую себя отлично в полусреднем весе. Мы проделали исключительную работу. Не срезали углы. Без вспышек камер. <…> Если вам нужно делиться деталями тренировок, получать этот прирост к эго, — у вас проблемы с уверенностью в себе. Нам это не нужно. Сделаем это в вечер боя», — заявил Макгрегор на своём YouTube-канале.

Несмотря на это, бывший чемпион UFC Джон Джонс поддержал возвращение Конора. Ключевым тактическим ходом может стать переход в полусредний вес — удар Макгрегора становится тяжелее, но выносливость Холлоуэя даёт ему преимущество в затяжном бою.

Напомним, Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй встретятся в октагоне на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе в полусреднем весе. Их первый бой в 2013 году завершился победой ирландца единогласным решением. Макгрегор, которому сейчас 37 лет, возвращается после 18-месячной дисквалификации за пропуск допинг-тестов, которая закончилась в марте 2026 года, и его последний поединок в июле 2021 года закончился поражением от Дастина Порье из-за перелома ноги. 34-летний Холлоуэй, бывший чемпион в полулёгком весе, в марте проиграл Оливейре судейским решением, имея в активе 27 побед и 9 поражений.