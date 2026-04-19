Глава UFC Дэйна Уайт высказался о возвращении Конора Макгрегора в октагон

Ирландец Конор Макгрегор, дисквалифицированный на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, имеет все шансы вернуться в октагон. Об этом журналистам рассказал на пресс-конференции президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFС) Дэйна Уайт.

«Всё выглядит неплохо. Вы знаете, что, как только заключим с ним сделку, мы объявим об этом», — подчеркнул он.

Как ообщалось осенью 2025 года, Конор Макгрегор был дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Спортсмен трижды пропустил процедуру допинг-контроля в 2024 году — 13 июня, 19 и 20 сентября. Срок его отстранения отсчитывается с 20 сентября 2024 года и завершился 20 марта 2026 года.